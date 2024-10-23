Оказывается, есть определенные продукты, которые полезны для глаз, поскольку содержат ключевые витамины и питательные вещества, улучшающие зрение.

Считается, что включение в рацион продуктов, полезных для глаз, может потенциально улучшить зрение и общее состояние глаз.

В редких случаях это может даже снизить зависимость от очков.

Давайте рассмотрим некоторые конкретные витамины и питательные продукты, которые могут помочь улучшить зрение.

Какие витамины полезны для зрения?

Недостаток определенных витаминов может негативно влиять на то, как мы видим. Здоровье наших глаз зависит от баланса нескольких питательных веществ, но есть определенные витамины, которые могут улучшить здоровье наших глаз.

Чтобы улучшить зрение попробуйте витамин А.

Давайте начнем с витамина А - это необходимое питательное вещество для глаз. Хотя существуют различные витамины, полезные для зрения, витамин А особенно полезен для здоровья глаз.

Витамин С. Еще один важный витамин для здоровья глаз — витамин С.

Витамин Е — еще один мощный антиоксидант, который, как было показано, замедляет прогрессирование дегенерации желтого пятна.

Витамин В. Существует множество витаминов группы B, и некоторые из них полезны для глаз. Фолиевая кислота, B6 и B12 могут снизить риск возрастной макулярной дегенерации.

Чтобы улучшить зрение попробуйте Омега-3 жирные кислоты. Еще один полезный витамин для глаз — жирные кислоты омега-3.

Существуют длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, такие как ЭПК и ДГК, которые полезны для здоровья глаз. Сетчатка содержит большое количество ДГК, которая помогает поддерживать функцию глаз.

Источник: kraffeye.

Последние новости Украины:

Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от шума в ушах: три главных способа.



Как магнитные бури влияют на человека: доктор Комаровский удивил ответом.

Как помочь ребенку справиться со стрессом: доктор Комаровский назвал самые действенные методы.