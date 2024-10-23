Эти простые советы по гигиене сна помогут вам быстро засыпать, дольше спать и быть более энергичными и в целом улучшить сон.

Улучшая гигиену сна, вы можете быстрее засыпать, дольше спать, улучшить общее состояние здоровья и то, как вы думаете и чувствуете себя в течение дня.

Как улучшить сон?

Синхронизируйтесь с естественным циклом сна и бодрствования вашего организма.

Постарайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день. Это поможет настроить внутренние часы вашего организма и оптимизировать качество сна. Выберите время отхода ко сну, когда вы обычно чувствуете усталость, чтобы не ворочаться.

Чтобы улучшить сон - избегайте сна дольше обычного — даже в выходные.

Будьте благоразумны, когда дело касается дневного сна. Хотя дневной сон — это хороший способ восполнить потерянный сон, если у вас проблемы с засыпанием или сном ночью, дневной сон может ухудшить ситуацию. Ограничьте дневной сон 15–20 минутами в начале дня.

Контролируйте воздействие света, чтобы улучшить сон.

Мелатонин — это естественный гормон, который контролируется воздействием света и помогает регулировать цикл сна и бодрствования.

Избегайте ярких экранов в течение 1-2 часов перед сном.

Скажите «нет» ночному телевидению, если хотите улучшить сон.

Если вы встаете ночью, не включайте свет.

Занимайтесь спортом в течение дня, чтобы улучшить сон ночью.

Люди, которые регулярно занимаются спортом, быстрее засыпают ночью, лучше спят и меньше сонливы в течение дня.

Сократите потребление сладкой пищи и рафинированных углеводов. Ограничьте употребление кофеина и никотина. Поддерживайте прохладу в комнате.

Источник: helpguide.

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