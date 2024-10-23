Чайный гриб - это напиток, который образуется в результате симбиоза дрожжей и бактерий.
Вы когда-нибудь задумывались, как делается чайный гриб — восхитительно шипучий ферментированный чай?
Мы разберем основы приготовления чайный гриб от начала до конца! Не нужно никакого сложного оборудования или ингредиентов.
Как вырастить чайный гриб в домашних условиях?
заварить крепкий чай - в 0.5 воды, высыпать 5-6 ч.л заварки и 5-7 ст.л сахара;
настаивать его 15-20 минут;
процедить и остудить напиток;
перелить его в большую емкость, накрыть ее куском марли или хлопчатобумажной ткани;
хранить в теплом месте при температуре 20-23 °С.
Далее нужно плотно закрыть напиток и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.
Вы можете начать пробовать чайный гриб примерно на пятый день.
Как только вы освоитесь , вы почувствуете, сколько времени требуется вашему чайному грибу, чтобы достичь состояния « готовности », которое вам нравится.
Если вам нравится менее сладкое, дайте постоять чайному грибу, чтобы бактерии и дрожжи могли продолжать есть сахар. Вы можете продолжать пробовать каждый день, пока вкус не станет для вас подходящим.
Размножается чайный гриб отслоением верхней пленки — проще говоря, снимается верхний слой гриба.
Источник: youbrewkombucha.
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