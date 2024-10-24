Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, какие крупы бывают и почему одни полезнее других.

Рейтинг круп: из чего их делают, что такое клетчатка и где она содержится - на эти вопросы доктор Комаровский ответил в своем youtube-канале.

Когда мы говорим, какая каша самая полезная, у нас стоит задача обеспечить себя и своих близких энергией и получить определенное количество полезных для роста и развития веществ, которые будут включать тебя не только углеводы- энергию, но и белки, микроэлементы, витамины и как правило микроэлементы.

Они содержатся в оболочке круп, чем меньше этой оболочки, чем больше крупа очищена, тем меньшее количество клетчатки.

Оказалось, что гречка по всем параметрам на первом месте, у нас это традиционная еда и это замечательно.

Гречка хороша, там много железа и очень много белка.

Овсянка на втором месте, но есть польза или вред овсянки, вред принципиально зависит от того, как она обработана. Овсянка быстрого приготовления, которую запарили водичкой и она готова - это чуть ли не самая вредная каша, а полезно - это хлопья, которые надо долго варить.

На третьем месте в рейтинге полезных круп доктора Комаровского - перловка, она очень полезная и белкам, железа и главное клетчатка!

Клетчатка - это часть продуктов, которые прекрасно очищают кишечник.

На четвертом месте - пшено, на 5 месте в рейтинге полезных каш - кукуруза.

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