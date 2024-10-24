Доктор Евгений Комаровский объяснил, почему лечение народными методами бывает опасно и противоречит здравому смыслу, и науке.

Доктор Евгений Комаровский сообщил, что есть наука Иммунология, которая изучает, как человеческий организм реагирует на вторжение, например, вирусов.

Как сообщил Комаровский в своем youtube-канале, лимфоциты распознают вирус, определяют, что этот чужеродный антиген, затем вырабатываются особые антитела, которые этот вирус нейтрализуют.

Включается система местного иммунитета лизоцим, интерферон и так далее.

Доктор Комаровский добавил, что вместо того, чтоб все это рассказать детям, чтобы они понимали, как работает местный иммунитет, как его укрепить и какие должны быть сроки вирусной инфекции, некоторые люди занимаются самолечением используя народные методы.

На второй-третий день пик образование интерферона, на пятый день образование антител, поэтому болезнь закончится за пять-шесть дней, если вы создадите правильные условия, добавил доктор Комаровский.

Народные сказки - это к медицинской науки и вообще к науке, к реалиям биологии не имеет никакого отношения.

Вера в чудеса, в дедов, шептунов, в заговоры и что все это происходит в 21 веке - стыдно это слушать, говорит Комаровский.

ОРВИ проходит сама по себе за 5 дней, если вы не делаете уж совсем больших глупостей, сообщил Комаровский.

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