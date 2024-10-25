Украинцы могут получить пенсионную выплату в размере 50% от заработной платы и больше по последней занимаемой должности.

Эксперты объяснили детали начисления выплат в Украине и отметили, кто имеет право на пенсию в размере 50% и больше денежного довольствия.

Эту информацию предоставила адвокат общественной организации "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко.

По словам правозащитницы, размер будущей пенсии военнослужащих зависит от нескольких факторов, в частности статуса самого военного — проходит ли он службу, или уже уволился.

Важным аспектом является продолжительность службы. При расчете пенсии учитывается наличие инвалидности и ее причинная связь, а также возраст военного.

Среди основных критериев — военная выслуга и размер денежного довольствия, которое военнослужащий получал на последней должности.

Учитывая эти факторы, могут быть назначены:

военная пенсия в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц";

досрочная гражданская пенсия по возрасту согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении".

Эксперт отмечает, что военнослужащий может получить пенсионную выплату в размере 50% от заработной платы и больше по последней занимаемой должности. Речь идет о пенсии за выслугу лет, которая назначается лицам с календарной выслугой 20 лет и старше.

Если у гражданина более 20 лет выслуги, за каждый дополнительный год насчитывается 3% соответствующей суммы денежного довольствия.

В случае получения пенсии со смешанным стажем, когда часть 20 лет является военной выслугой, размер пенсии составит 50% за 25 лет страхового стажа. За каждый полный год, превышающий это количество, будут дополнительно начисляться 1% от денежного довольствия.

При этом важно отметить, что при расчете пенсии учитывается только сумма оклада военного, а многотысячные дополнительные выплаты не учитываются, поскольку они непостоянны и зависят от выполняемых задач.

В 2024 году минимальный размер денежного довольствия будет составлять 20,13 тыс. гривен, поэтому будущая пенсия не будет ниже 10 тыс. гривен.

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