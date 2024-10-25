Только 7% опрошенных украинцев считают, что повышение пенсионного возраста в Украине вынужденный шаг, и что его положительные последствия превышают негативные.

Такие данные приведены в опросе, проведенном Центром Разумкова.

16% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста в Украине приведет к примерно одинаковому количеству положительных и отрицательных последствий. 58% опрошенных уверены, что негативные последствия будут преобладать.

Среди молодежи (18-29 лет) меньше людей выражают обеспокоенность по поводу негативных последствий, часто занимая неопределенную позицию.

На вопрос "К какому возрасту вы готовы работать?" 29% респондентов указали, что готовы работать до 60 лет, 12% - до 61-65 лет, 3% - до 66-70 лет, а 15% - до 50-59 лет. При этом 20% заявили, что не могут или не хотят работать вообще.

Среди респондентов в возрасте 50-59 лет более 40% готовы работать до 60 лет, а почти 16% - до 61-65 лет. В младших возрастах эти показатели значительно ниже.

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2016 респондентов на территориях, подконтрольных правительству Украины, без активных боевых действий. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.

Напомним, что на 1 августа 2024 года в Украине насчитывалось 10,271 млн пенсионеров, из которых 73% получают пенсию по возрасту. Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от страхового стажа при достижении 60, 63 или 65 лет.

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