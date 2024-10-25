Знание того, когда и как поливать комнатные растения, — один из самых эффективных и простых способов обеспечить процветание растений в вашем доме.

Одной из самых распространенных ошибок, совершаемых начинающими владельцами комнатных растений, является чрезмерный полив.

Как правильно поливать комнатные растения?

Чтобы ваши комнатные растения были здоровыми, им нужны горшки , соответствующие размеру растения.

В комнатных горшках также должны быть дренажные отверстия, чтобы почва высыхала после полива, и они должны быть на поддоне, чтобы вы могли тщательно поливать и собирать излишки воды.

Поливайте почву, а не листья. Также важно избегать попадания брызг на листья при поливе комнатных растений. Убедитесь, что носик лейки находится ниже листьев и направлен только на почву.

Этот простой метод помогает предотвратить бактериальные инфекции, грибковые инфекции и другие проблемы со здоровьем.

Поливайте тщательно комнатные растения и равномерно.

Корневые системы комнатных растений отражают их листву. Если вы поливаете только одну сторону, корни и листья будут расти в направлении воды, которая доступна с этой стороны. Чтобы ваше растение оставалось полным и пышным, поливайте равномерно по всему периметру горшка. Поливайте тщательно, пока вода не вытечет со дна горшка в поддон.

Подобно тому, как люди не любят мокрую обувь или носки на ногах, растения также не любят, когда их корни находятся в слишком влажной почве. Когда корни растения находятся в переувлажненной почве слишком долго, ваше растение в конечном итоге сгниет.

После тщательного полива подождите несколько минут, пока вода не вытечет из дренажного отверстия в поддоне, затем слейте лишнюю воду, чтобы избежать заболачивания почвы и «мокрых ног» комнатных растений.

Источник: bloomscape.

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