Известно о нововведениях, которые уже были введены для пенсионеров и о тех, которые еще планируется ввести.

За последний год украинские пенсии выросли на 9,4%, однако большинство пенсионеров этого не почувствовали из-за высокой инфляции, как результат, их финансовое положение не улучшилось.

Известно о нововведениях, которые уже были введены для пенсионеров и о тех, которые еще планируется ввести.

Количество пенсионеров и размеры пенсий

На сегодня в Украине насчитывается 10 342 593 пенсионера. С начала года их количество уменьшилось почти на 174 тысяч. Средняя пенсия выросла на 466,61 грн. до 5851,86 грн. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), по состоянию на 1 октября 2024 года:

25,8% пенсионеров получают до 3 тыс. грн.;

17,3% - 3001-4000 грн;

18,6% - 4001-5000 грн;

25,6% - 5001-10 000 грн;

12,7% - более 10 тыс. грн.

Дополнительная финансовая поддержка

Пенсионеры, живущие сами, имеют возможность получить дополнительную финансовую помощь. Это предусмотрено Законом Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц. Ежемесячная выплата в размере 944 грн (40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных) доступна при определенных условиях:

возраст 80 лет и старше;

проживание самостоятельно;

необходимость постоянного ухода.

Для получения выплаты следует подать заявление в ПФУ вместе с медицинской справкой, паспортом, идентификационным кодом и подтверждением отсутствия других льгот.

Прибавки за возраст

Пенсионеры от 70 лет также получают дополнительные выплаты. Например, 70-летние получают 300 грн, 75-летние — 456 грн, а те, кто старше 80 лет — 570 грн. Доплаты доступны только при общей пенсии не более 10340 грн.

Обязанности пенсионеров по трудоустройству

Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней. Нарушение этого обязательства может привести к возвращению незаконно полученных пенсионных выплат.

Докупка страхового стажа

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год страхового стажа, в 63 года – 21 год, а в 65 лет – 15 лет. Если стажа не хватает, его можно докупить, оплатив 1760 грн. в месяц или 21 480 грн. в год.

Экспериментальная программа поддержки

В Украине планируется внедрение программы дополнительных выплат для пенсионеров, имеющих небольшой трудовой стаж. Доплаты составят не менее 2400 грн, в том числе для пенсионеров со стажем менее 10 лет - 2385 грн, от 10 до 20 лет - 2790 грн, от 20 до 30 лет - 3150 грн, а более 30 лет - 3960 грн.

Когда эта программа заработает, пока неизвестно. На начальном этапе она будет экспериментальной и обращаться в ПФУ не нужно — доплата будет начисляться автоматически на основе данных о страховом стаже.

Срок действия банковской карты истек

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дает четкие рекомендации по действиям в такой ситуации. Проверьте информацию в вашем банке. Узнайте, будет ли срок действия карты автоматически продлен на период военного положения.

Многие банки сообщают об этом через SMS или онлайн-банкинг, поэтому внимательно следите за сообщениями. Не беспокойтесь о блокировке карты. Если карта будет заблокирована, пенсионные выплаты все еще будут поступать на счет до момента перевыпуска карты.

Следите за активностью счета. Пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если вы не пользовались счетом в течение шести месяцев. Деньги не исчезнут, но ПФУ рекомендует проводить хотя бы одну операцию в месяц, чтобы не потерять доступ к выплатам и избежать лишних затруднений.

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