Доктор Евгений Комаровский рассказал, что на самом деле эффективно воздействует на иммунную систему.

Об этом доктор Евгений Комаровский поделился на своем youtube-канале.

Так, доктор Евгений Комаровский развеял миф относительно холодных напитков из холодильника.

"Вы же сами понимаете, что животных в общем млекопитающих, которые греют себе напитки перед употреблением - не существует, то есть для человека как биологического вида, естественно жидкость, которая имеет температуру окружающей среды, поскольку вода такая естественная", - говорит Комаровский.

По словам доктора, мы можем употреблять холодные напитки из холодильника, другой вопрос в том, что если человек с рождения не видит холодного все время и пьет жидкость исключительно комнатной температуры, то горло начинает на это реагировать.

Пить холодное совершенно нормально для естественного функционирования носоглотки, поэтому призыв - не надо портить местный иммунитет носоглотки теплый напитками, то есть греть воду специально не нужно, доктор Комаровский не призывает поить детей первого года холодной водой специально, но настоятельно рекомендует не греть, а использовать воду комнатной температуры.

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