Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, что может повлиять на сон исключительно положительно.

Доктор Евгений Комаровский поделился самыми рабочими способами улучшить сон, названы главные рекомендации.

Об этом Комаровский рассказал на своем youtube-канале.

Огромным количеством исследований было доказано, что качество сна самым принципиальным образом влияет на наше здоровье.

Комаровский назвал рабочие способы, как улучшить сон:

Режим: способность обучаться и общаться намного лучше, когда у человека есть режим сна, когда он укладывается спать и просыпается в одно и то же время.

Правильное время для физической активности.

Физическая активность однозначно способствует нормальному ночному сну и увеличивает глубину сна, но речь идет исключительно о физической активности в течение дня, исключая 2-3 часа непосредственно перед сном.

Циркадные ритмы - это ритмы сна и бодрствования.

Наш организм и гормоны учитывают смену дня и ночи и смену времён погода.

Правильное общение с кофеином: Будьте осторожны с кофеином, то есть чай, кофе - кофеинсодержащие напитки, энергетические однозначно будут влиять на качество сна.

Дневной сон: если вы будете спать дольше 30 минут - это однозначно отразится на качественно вашего ночного сна.

Алкоголь и качество сна: алкоголь ухудшает качество сна, а люди пьют алкоголь как правило после работы в вечернее время - это плохо.

Экран перед сном: вместо ночи перед сном перед нами светится экран, что естественно нарушает выработку гормона важнейшего гормона мелатонина, который обеспечивает фактически качества сна.

Правильная спальня: должна быть нормальная влажность воздуха то есть от 40 до 60%.

Должна быть экранирована от шума и света только устранение лишнего шума и устранения ненужного света.

Если не спится...Если вы в течение 20 минут не можете уснуть, прекратите над собой издеваться. Встаньте, походите, почитайте, когда почувствуете, что начали дремать - идите спать.

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