Доктор Евгений Комаровский продолжает тему здоровья взрослых и решил рассказать о варикозе.

Варикоз действительно чисто взрослая проблема, сообщил доктор Комаровский в своем youtube-канале.

Для начала давайте определимся, что такое варикоз - это расширение подкожных вен, причем имеется ввиду, что как правило говорим о расширении, то диаметр вот этой расширенные вены всегда более трех миллиметров и как правило речь идет о том, что эти виды находятся на нижних конечностях.

Главная ошибка - это огромное количество рекламы всяких мазей которые надо нанести на кожу, это абсолютные мифы.

Нет такого вещества, которое можно нанести на кожу и которая улучшится и способна сокращаться и проталкивать кровь.

Пожалуйста, не надо покупать дорогущие лекарства якобы способные лечить варикоз.

Любой увлажняющий крем это же самое, что дорогущие лекарства от варикоза.

Варикозное расширение вен реально причиняет людям страдания и вызывает реальные симптомы: отеки, усталость, боли возникают, ирофические язвы и так далее.

В такой ситуации опять-таки, когда под врачи видят, что есть реальный риск образования тромбов и осложнений связанных с тромба образованием - лечение здесь одно - убрать эту вену, сделать, чтоб кровь не текла по этой вене, а текла по другим.

Главное, что надо знать большинству то, что лучше по возможности заниматься профилактикой.

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