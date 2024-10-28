Доктор Евгений Комаровский продолжает тему здоровья взрослых и решил рассказать о варикозе.

Варикоз действительно чисто взрослая проблема, сообщил доктор Комаровский в своем youtube-канале.

Для начала давайте определимся, что такое варикоз - это расширение подкожных вен, причем имеется ввиду, что как правило говорим о расширении, то диаметр вот этой расширенные вены всегда более трех миллиметров и как правило речь идет о том, что эти виды находятся на нижних конечностях.

Главная ошибка - это огромное количество рекламы всяких мазей которые надо нанести на кожу, это абсолютные мифы.

Нет такого вещества, которое можно нанести на кожу и которая улучшится и способна сокращаться и проталкивать кровь.

Комаровский

Пожалуйста, не надо покупать дорогущие лекарства якобы способные лечить варикоз.

Любой увлажняющий крем это же самое, что дорогущие лекарства от варикоза.

Варикозное расширение вен реально причиняет людям страдания и вызывает реальные симптомы: отеки, усталость, боли возникают, ирофические язвы и так далее.

В такой ситуации опять-таки, когда под врачи видят, что есть реальный риск образования тромбов и осложнений связанных с тромба образованием - лечение здесь одно - убрать эту вену, сделать, чтоб кровь не текла по этой вене, а текла по другим.

Главное, что надо знать большинству то, что лучше по возможности заниматься профилактикой.

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