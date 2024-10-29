В Украине анонсировали историческое выравнивание пенсий, то есть двойное повышение – стало известно, кого коснется.

В 2025 году пенсионеров ждут два повышения пенсий – министр социальной политики Оксана Жолнович говорит, первый рост выплат планируется на март, а второе – на июль.

Об этом сообщает канал "Народная думка".

Мартовая индексация пенсий запланирована на уровне 12-13%. Как отметила Оксана Жолнович, этот показатель базируется на двух основных параметрах: средней заработной плате и уровне инфляции. Уровень инфляции в прошлом и текущем году остается примерно одинаковым, в то время как средняя заработная плата показала рост.

По информации "Народного мнения", индексации будет подлежать только основная часть пенсии. Доплаты, надбавки и другие дополнительные выплаты не будут подлежать индексации из-за замораживания прожиточного минимума.

Июльское повышение пенсий будет особенным, поскольку преследует цель преодолеть историческую несправедливость в пенсионных выплатах. Министр подчеркнула, что это позволит улучшить ситуацию для пенсионеров, вышедших на пенсию давно, поскольку их выплаты значительно ниже. К примеру, если в 2000 году пенсионеру насчитали 40% от заработной платы, то сегодня эта сумма выглядит очень незначительной.

Размер июльского повышения будет зависеть от уплаченного единого социального взноса (ЕСВ) и трудового стажа. Наибольшее повышение ожидается для пенсионеров, вышедших на пенсию в 2000-2010 годах, где коэффициент может достигать 60%. Для выходящих на пенсию в 2010-2015 годах надбавка составит 10-20%, а для пенсионеров 2018-2019 годов - 3-7%.

Оксана Жолнович также сообщила о планах по накопительным пенсиям. По ее словам, в 2025 году ожидается принятие соответствующего законопроекта, а с 2026 года может начаться сбор средств.

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