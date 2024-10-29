ПриватБанк пытается взыскать с мужчины задолженность по кредитному договору, которого у него не было.

Клиенты ПриватБанка сообщают о мошеннических схемах, связанных с объявлениями о материальной помощи.

Эта информация зафиксирована в решении Долгинцевского районного суда Кривого Рога.

Один из клиентов ПриватБанка, наткнувшись на такую ​​информацию в социальных сетях, позвонил по указанному номеру и узнал об имеющемся долге по кредиту в ПриватБанке на сумму 51 096 гривен.

ПриватБанк пытается взыскать с мужчины задолженность по кредитному договору № б/н от 28.07.2007 года, которая на 13.12.2023 года составляет 51 096 гривен. Из этой суммы 42 824 гривны – это задолженность по просроченному телу кредита, а 8 272 гривны – по просроченным процентам.

Мужчина утверждает, что не получал эти средства. Недавно он увидел в социальных сетях объявления о материальной помощи от ООН и решил позвонить по указанному номеру. После того, как он предоставил номер своей карты, ему сказали, что нужно ожидать текстовое сообщение, которое нужно будет озвучить. Когда на следующий день мужчина ушел снять пенсию, оказалось, что с его карты исчезли деньги. После этого он обратился в полицию с жалобой на мошеннические действия неизвестных.

Суд удовлетворил иск акционерного общества коммерческого банка "ПриватБанк" и решил взыскать с мужчины задолженность по кредитному договору № б/н от 28.07.2007 года, которая на 13.12.2023 составляет 51 096 гривен. Из этой суммы 42 824 гривны – это задолженность по просроченному телу кредита, а 8 272 гривны – по просроченным процентам.

В ходе слушания дела суд отметил, что ответчик не смог доказать, что списание средств с его карточки произошло без его участия или ненадлежащих действий, которые привели к потере его персональной информации.

Суд также констатировал, что мужчина проявил опрометчивость, введя свои идентификационные данные на мошенническом фишинговом сайте, что позволило злоумышленникам получить доступ к его личной информации. Таким образом, его действия привели к незаконному использованию этой информации, что позволило третьим лицам инициировать платежные операции с его счета.

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