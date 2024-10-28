В Укрэнерго сообщили, что в некоторых регионах страны сегодня, 28 октября, были введены графики аварийных отключений света.

В двух областях Украины были введены графики аварийных отключений света, известны подробности от энергетиков.

Об этом сообщает Сумыоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

В 09:06 ограничения начали действовать для потребителей на территории Конотопского РЭСа – это 5 очередь и Роменского РЭСа – 1,2 очереди.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. В 09:06 отключены потребители на территории Конотопского РЭСа (5 очередь) и Роменского РЭСа (1,2 очереди)", - говорится в сообщении.

По восьми утра 28 октября на территории Сумской области более 16 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате российской атаки.

Как ранее сообщалось в ночь на 28 октября, российская армия нанесла по территории Украины авиационный удар, в том числе по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БПЛА типа Shahed.

️На месте работают все экстренные службы.

Кроме того, графики отключения света также применили в Полтавской области.

Графики аварийных отключений света действуют на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов.

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