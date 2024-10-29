В ПриватБанке отметили, что аналогичные правила касаются карточек, оставленных в терминалах.

ПриватБанк сообщил, что изъятые или забытые карты в его банкоматах не возвращаются владельцам, даже если карта была выдана другим банком.

Эту информацию представители банка обнародовали на портале "Минфин". Там также рассказали, что нужно делать, когда банкомат забрал банковскую карту.

В ПриватБанке отметили, что аналогичные правила касаются карточек, оставленных в терминалах. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк для восстановления карты.

"Изъятые или оставленные в банкоматах и ​​терминалах карты не возвращаются. Чтобы восстановить карту, вам нужно обратиться в выдавший ее банк", - говорится в сообщении ПриватБанка.

Клиенты ПриватБанка имеют возможность продолжать пользоваться картой, срок действия которой истекает, разными способами. В частности, карту можно перевыпустить:

в любом отделении банка;

с доставкой по Украине или за границу.

Также доступна возможность оформления мгновенной Digital-карты ПриватБанка в системе "Приват24". Для этого нужно:

Перейти к разделу "Все карты";

Нажать "Добавить";

Выбрать "Digital карта".

"С этой картой вы сможете производить оплаты в магазинах с помощью смартфона, покупать онлайн и снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", - добавили в ПриватБанке.

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