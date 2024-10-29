Несмотря на ежегодные сообщения об индексации пенсий, значительное количество украинских пенсионеров — а именно 2667096 человек (25,8%) — получают менее 3000 гривен в месяц.
Однако люди из этой категории имеют ряд льгот, как отмечает издание «На пенсии».
Во-первых, пенсионеры могут пользоваться бесплатным проездом в городском общественном транспорте и пригородных маршрутах. Это также касается загородных поездов при наличии пенсионного удостоверения. Однако за проезд в такси им придется платить.
Некоторые категории пенсионеров также освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе проживающие в сельской местности и работающие в сферах культуры, медицины или образования. Согласно законодательству, пенсионеры также не платят земельный налог, но эта льгота действует только в пределах установленных земельных лимитов.
Вышедшие на пенсию люди могут получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой, а также оформить государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер которой зависит от их доходов.
Напомним, что ежегодно в марте проводится индексация пенсионных выплат. Точный процент индексации будет известен только в феврале следующего года и зависит от инфляции и заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос. Старшая научная сотрудница
Институт демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко предполагает, что это может быть в пределах 10-12%. Однако в правительстве утверждают, что эта цифра может быть больше. Стоит отметить, что обычно индексируется не вся пенсия, а базовая сумма, без учета надбавок и доплат.
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