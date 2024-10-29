В рамках совместного проекта по Всемирной продовольственной программе ООН украинские пенсионеры получают возможность на дополнительную финансовую помощь.

Украинские пенсионеры имеют возможность получать финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, которая составит разницу между 3250 грн и размером их пенсии.

Об этом пишет профильное издание "На пенсии".

В рамках совместного проекта с Всемирной продовольственной программой ООН украинские пенсионеры получают возможность дополнительной финансовой помощи, что может значительно облегчить их жизнь в условиях роста цен на основные товары и услуги. Помощь оказывается пенсионерам, которые:

получают пенсию менее 3250 гривен;

проживают на территориях активных или потенциальных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий для внутренне перемещенных лиц.

Этот подход основан на данных из Пенсионного фонда Украины, что позволяет автоматически определять лиц, имеющих право на получение помощи, без необходимости обращаться в соответствующие органы.

Дополнительная финансовая поддержка Всемирной продовольственной программы предоставляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных боевых действий, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Выплаты предоставляются без необходимости подачи заявления от пенсионеров. Размер дополнительной помощи будет определяться как разница между 3250 грн. и текущей пенсией. Например, пенсионер, получающий 2800 грн, получит дополнительные 450 грн.

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