Руководители Пенсионного фонда не имеют специальных условий для ухода на пенсию, но их деятельность влияет на корректность расчетов стажа и зарплат.

В Украине большинство начальников региональных управлений Пенсионного фонда получают пенсии обычно после достижения пенсионного возраста.

Как сообщили СМИ, максимальный размер пенсии для начальника регионального управления ПФУ составляет 20930 грн, а минимальный — 9132 грн.

Руководители Пенсионного фонда не имеют специальных условий для ухода на пенсию, но их деятельность влияет на корректность расчетов стажа и зарплат для пенсионных выплат. Председатель правления ПФУ Евгений Капинус в частности задекларировал зарплату в 111,7 тыс. грн за прошлый год и не получает пенсии.

Однако большинство его подчиненных в регионах имеют право на пенсионные выплаты. Например:

Елена Корчака (58 лет), начальник ГУ ПФУ в Винницкой области: пенсия 9496 грн, зарплата 63700 грн.

Леся Неклеса, начальник ГУ ПФУ в Волынской области: зарплата 50211 грн, еще не на пенсии.

Юрий Козак, начальник ГУ ПФУ в Днепропетровской области: пенсия 12624 грн, зарплата 71751 грн.

Наталья Рад, начальник ГУ ПФУ в Донецкой области: пенсия 15704 грн, зарплата 64594 грн.

Иван Заинчковский, начальник ГУ ПФУ в Житомирской области: пенсия 15063 грн, зарплата 62015 грн.

Анастасия Пентек, начальник ГУ ПФУ в Закарпатской области: пенсия 14574 грн, зарплата 61434 грн.

Светлана Жмурко, начальник ГУ ПФУ в Запорожской области: зарплата 68140 грн (без пенсии).

Михаил Романив, начальник ГУ ПФУ в Черновицкой области: пенсия 16645 грн, зарплата 99748 грн.

Светлана Зинник, первый заместитель начальника ГУ ПФУ в Черкасской области: пенсия 20930 грн, зарплата 39071 грн.

Мария Квятковская, первый заместитель начальника ГУ ПФУ в Хмельницкой области: пенсия 20930 грн, зарплата 57698 грн.

Инна Колесниченко, заместитель начальника ГУ ПФУ в Харьковской области: зарплата 51780 грн (без пенсии).

Игорь Москалик, начальник ГУ ПФУ в Тернопольской области: пенсия 12737 грн, зарплата 59620 грн.

Татьяна Зленко, начальник ГУ ПФУ в Сумской области: зарплата 62683 грн (без пенсии).

Владимир Тараторин, начальник ГУ ПФУ в Полтавской области: пенсия 10105 грн, зарплата 58882 грн.

Александр Буряченко, начальник ГУ ПФУ в Одесской области: зарплата 63736 грн (без пенсии).

Елена Сычугова, начальник ГУ ПФУ в Николаевской области: зарплата 61792 грн (без пенсии).

Галина Недзельская, начальник ГУ ПФУ в Львовской области: зарплата 66 026 грн, пенсия 10 998 грн.

Наталья Симонян, начальник ГУ ПФУ в Кировоградской области: зарплата 58132 грн (без пенсии).

Василий Фатхутдинов, начальник ПФУ в Киевской области: пенсия 20930 грн, зарплата 65027 грн.

Эти данные свидетельствуют о разнообразии пенсионных выплат и зарплат в регионах Украины, о том, что простые пенсионеры могут только мечтать о таком размере пенсий.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости в Украине:

Потеря пенсий в 2025 году: часть украинцев больше не получит свои выплаты.

В Украине возник кадровый голод: в Кабмине рассказали, что будут делать с аномалией на рынке труда.

Украинцам пообещали еще один перерасчет пенсий: в Минсоци раскрыли детали масштабной реформы.