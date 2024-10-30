Многие люди знакомы с термином «холестерин» и слышали, что повышенный уровень опасен, поэтому важно знать, что можно есть.

Чтобы по-настоящему понять ценность здорового уровня холестерина, важно понимать, что означает это слово и знать, что можно есть при повышенном.

Холестерин — это частица в крови, которая нужна всем людям и животным для жизни.

Какие продукты наиболее вредны при повышенном уровне холестерина?

Говоря о продуктах, которые хуже всего повышают уровень холестерина, важно обращать внимание на продукты животного происхождения, особенно на красное мясо и молочные продукты.

Что можно есть при повышенном холестерине?

Если вы беспокоитесь о холестерине, употребление растений поможет. А среди растений важно высокое содержание клетчатки. Она очищает кишечник, позволяет вам выводить токсины, питает микробиом кишечника здоровым образом и может помочь предотвратить всасывание холестерина в кровоток.

Полезная для сердца диета с низким содержанием холестерина может включать такие продукты, как:

Растения с высоким содержанием воды, такие как шпинат и другая листовая зелень.

При повышенном холестерине можно есть продукты с высоким содержанием клетчатки, включая фасоль, брокколи, сладкий картофель и ряд овощей.

Цельные зерна, такие как овес, цельнозерновой хлеб, коричневый рис и даже попкорн.

Фрукты и ягоды, такие как черника, клубника, яблоки, апельсины, виноград и т. д.

Орехи, такие как грецкие орехи и миндаль (горсти будет достаточно!).

Полиненасыщенные жиры, как некоторые растительные масла. К ним относятся рапсовое масло, подсолнечное масло и оливковое масло.

Постную, жирную рыбу и птицу без кожи также можно есть при повышенном холестерине.

Источник: massgeneralbrigham.

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