Сейчас самое время запастись силами для холодного сезона и дать своему организму необходимую поддержку, узнайте, какие витамины пить осенью.

Если вы выполните несколько важных шагов, то в этом году у осенней хандры не будет никаких шансов, поэтому важно знать, какие витамины пить осенью.

Какие витамины пить осенью: витамин С.

Нет сомнений, что оптимальный уровень витамина С следует учитывать в контексте правильного функционирования иммунитета.

L-аскорбиновая кислота является одним из основных компонентов здорового и разнообразного питания, который оказывает ценное влияние на защиту клеток от окислительного стресса и может быть полезна в борьбе со свободными кислородными радикалами.

Какие витамины пить осенью: витамин D.

Ограниченное количество солнечного света не только портит настроение и способствует сонливости. Меньшее пребывание на солнце может вызвать дефицит витамина D, поскольку этот витамин в основном синтезируется в коже под воздействием УФ-излучения. Вот почему многие специалисты рекомендуют дополнительный прием витамина D в осенне-зимний период.

Какие витамины пить осенью в виде БАДов?

Лучшим выбором станет многокомпонентный продукт. Его формула позволит вам дополнить свой рацион обоими витаминами сразу. Более того, добавка, содержащая другие, не менее ценные добавки, станет хорошим решением.

Источник: olimpsport.

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