Бессонница — это нарушение сна , при котором возникают трудности с засыпанием и/или поддержанием сна, узнайте о профилактике и лечении этого недуга.

Бессонница является хронической, когда она случается не реже 3 ночей в неделю в течение 3 месяцев и более, поэтому важно знать, как лечить ее.

Причины и лечение бессонницы:

Стресс, связанный с важными жизненными событиями, такими как потеря или смена работы, смерть близкого человека, развод или переезд

Окружающие вас вещи, такие как шум, свет или температура.

Изменения в вашем графике сна, такие как смена часовых поясов , новая смена на работе или вредные привычки, которые вы приобрели, когда у вас были другие проблемы со сном

Ваши гены. Исследования показали, что склонность к бессоннице может передаваться по наследству.

Вторичные причины бессонницы включают в себя:

Проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и тревожность

Лекарства от простуды, аллергии , депрессии, гипертонии и астмы.

Боль или дискомфорт ночью.

Употребление кофеина , табака или алкоголя, а также употребление запрещенных наркотиков.

Лечение бессонницы: Острая бессонница может не нуждаться в лечении.

Если вам трудно заниматься повседневными делами из-за бессонницы, ваш врач может выписать вам снотворное на короткое время.

Лекарства от бессонницы, которые действуют быстро, но непродолжительно, могут помочь вам избежать таких проблем, как сонливость на следующий день.

Не принимайте безрецептурные снотворные от бессонницы. У них могут быть побочные эффекты, и они, как правило, действуют хуже со временем.

При хронической бессоннице вам понадобится лечение состояний или проблем со здоровьем, которые не дают вам спать.

Хорошие привычки сна, также называемые гигиеной сна, могут помочь вам победить бессонницу. Вот несколько советов, чтобы избавиться от бессонницы:

Ложитесь спать в одно и то же время каждую ночь и вставайте в одно и то же время каждое утро.

Не пользуйтесь телефонами и электронными книгами перед сном. Их свет может затруднить засыпание.

Избегайте кофеина , никотина и алкоголя в конце дня.

Регулярно занимайтесь спортом. Не ешьте тяжелую пищу в конце дня.

Источник: webmd.

Последние новости Украины:

Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от шума в ушах: три главных способа.



Как магнитные бури влияют на человека: доктор Комаровский удивил ответом.

Как помочь ребенку справиться со стрессом: доктор Комаровский назвал самые действенные методы.