В какой-то момент тревожность и стресс затрагивают каждого, они могут проявляться по-разному, но важно знать как с ними бороться.

Есть бороться со стрессом и тревожностью, даже если она кажется неконтролируемой.

Конечно, если стресс и тревожность влияет на вашу повседневную жизнь и мешает вашей ежедневной производительности в течение длительного периода, обратитесь за помощью к врачу.

Как бороться со стрессом и тревожностью?

Изучение того, что вызывает или запускает ваш стресс и тревожность, и какие методы преодоления стресса работают для вас, может помочь снизить вашу тревожность и улучшить вашу повседневную жизнь.

Возможно, придется методом проб и ошибок выяснить, что работает лучше всего для вас.

Вот несколько способов, которые вы можете попробовать, когда начинаете чувствовать тревожность и стресс:

Ведите дневник, чтобык бороться со стрессом и тревожностью. Загрузите приложение, которое предлагает упражнения на релаксацию (например, глубокое дыхание или визуализация) или советы по практике осознанности, которая представляет собой психологический процесс активного сосредоточения на настоящем моменте.

Занимайтесь спортом и следите за тем, чтобы вы регулярно и правильно питались.

Соблюдайте режим сна и убедитесь, что вы высыпаетесь.

Избегайте чрезмерного употребления кофеина, например, газированных напитков или кофе.

Определите и бросьте вызов своим негативным и бесполезным мыслям.

Обратитесь к друзьям или членам семьи, которые помогут вам справиться с тревожностью и стрессом позитивным образом.

Источник: nimh.nih.

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