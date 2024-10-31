Кроме того, выяснилось, что между январем и апрелем 2023 года он незаконно проник на склад ракетно-артиллерийского вооружения, где угнал пистолет ПМ калибра 9 мм.

В Харькове контрактный военнослужащий, пытаясь уйти от службы, похитил оружие из воинской части.

Об этом сообщает "Мысль" со ссылкой на судебный приговор.

Подробности дела

Согласно материалам, военный, проходя лечение в госпитале, самовольно покинул заведение и не вернулся на службу вовремя. После возвращения в часть он рассказал об этом случае командованию.

Кроме того, выяснилось, что между январем и апрелем 2023 года он незаконно проник на склад ракетно-артиллерийского вооружения, где угнал пистолет ПМ калибра 9 мм.

Судебное решение

На заседании военнослужащий признал вину и раскаялся, объяснив, что во время ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял свой автомобиль из угнанного оружия.

Дзержинский районный суд Харькова приговорил его к 10 годам заключения.

Ранее Politeka также писала о том, что экс-доброволец вместе со знакомой пытался заработать деньги, продавая боеприпасы. По информации следствия, они успели продать две гранаты по цене в две и три тысячи гривен. Обвиняемые заявили, что боеприпасы нашлись в неизвестном месте.

Адвокат обвиняемого отметил, что его подзащитный добровольно встал на защиту страны с первых дней войны, а также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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Напомним, в воинской части разоблачили коррупционную схему, названы виновниками

Как сообщала Politeka, солдат приговорен к 7 годам тюрьмы.

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.