Недостаток качественного сна повышает риск многих заболеваний и расстройств, они варьируются от болезней сердца и инсульта до ожирения и слабоумия.

У некоторых людей есть состояния, которые мешают им получать достаточно качественного сна, как бы они ни старались, поэтому важно знать, как улучшить его качество.

Наиболее распространенным расстройством сна является бессонница.

Если у вас проблемы со сном, то, насколько это важно, может вас расстроить. Но простые вещи могут повысить ваши шансы на хороший ночной сон.

Как улучшить качество сна:

Придерживайтесь графика сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

Делайте зарядку каждый день. Но не перед сном.

Выходите на улицу. Постарайтесь находиться на естественном солнечном свете не менее 30 минут каждый день.

Чтобы улучшить качество сна, избегайте никотина и кофеина. Оба являются стимуляторами, которые не дают вам спать. Кофеину может потребоваться 6–8 часов, чтобы полностью выйти из организма.

Не спите после полудня. И спите недолго.

Избегайте употребления алкоголя и обильного приема пищи перед сном. Оба варианта могут помешать глубокому, восстанавливающему сну.

Ограничьте использование электроники перед сном. Попробуйте вместо этого почитать книгу, послушать успокаивающую музыку или заняться другим расслабляющим занятием.

Создайте благоприятную среду для сна. По возможности поддерживайте прохладную температуру. Избавьтесь от отвлекающих факторов: звука и света.

Сделайте темноту, чтобы улучшить качество сна. Отключите звук на мобильном телефоне.

Не лежите в постели без сна. Если вы не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и займитесь чем-нибудь расслабляющим, пока снова не почувствуете сонливость.

Обратитесь к врачу, если ничего из того, что вы попробовали, не помогает вам улучшить качество сна.

Источник: newsinhealth.

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