В частности, повышение заработных плат и социальных выплат стимулирует население больше тратить, что увеличивает спрос на наличные деньги.

В Украине с начала 2024 года выросли кассовые обороты банков как по поступлениям, так и выдачем наличных.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

В течение девяти месяцев 2024 года объем поступлений наличных в банковские кассы составил 2 038,7 млрд гривен, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выдача наличных денег также выросла на 12,5%, достигнув 2 067,3 млрд гривен.

По словам представителей НБУ, такой рост обусловлен восстановлением экономической активности в стране. В частности, повышение заработных плат и социальных выплат стимулирует население больше тратить, что увеличивает спрос на наличные деньги.

Рост объемов выдачи наличности также связан с высокими рисками безопасности, такими как обстрелы энергетической инфраструктуры, что заставляет людей чаще переводить сбережения в наличную форму.

По данным регулятора, наибольшие объемы выдачи наличных из касс банков направлялись на следующие цели:

85,1% - операции с использованием платежных карт;

3,8% - пополнение наличных фондов операторов почтовой связи;

3,4% - покупка иностранной валюты у клиентов.

Основными источниками поступлений наличных денег в кассы банков были:

31,6% - торговая выручка;

23,4% - операции клиентов с использованием платежных карт;

18,2% - продажа иностранной валюты;

12,9% - доходы от предоставления различных видов услуг.

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