В Украине с начала 2024 года выросли кассовые обороты банков как по поступлениям, так и выдачем наличных.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).
В течение девяти месяцев 2024 года объем поступлений наличных в банковские кассы составил 2 038,7 млрд гривен, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выдача наличных денег также выросла на 12,5%, достигнув 2 067,3 млрд гривен.
По словам представителей НБУ, такой рост обусловлен восстановлением экономической активности в стране. В частности, повышение заработных плат и социальных выплат стимулирует население больше тратить, что увеличивает спрос на наличные деньги.
Рост объемов выдачи наличности также связан с высокими рисками безопасности, такими как обстрелы энергетической инфраструктуры, что заставляет людей чаще переводить сбережения в наличную форму.
По данным регулятора, наибольшие объемы выдачи наличных из касс банков направлялись на следующие цели:
- 85,1% - операции с использованием платежных карт;
- 3,8% - пополнение наличных фондов операторов почтовой связи;
- 3,4% - покупка иностранной валюты у клиентов.
Основными источниками поступлений наличных денег в кассы банков были:
- 31,6% - торговая выручка;
- 23,4% - операции клиентов с использованием платежных карт;
- 18,2% - продажа иностранной валюты;
- 12,9% - доходы от предоставления различных видов услуг.
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