Зазначається, що ПриватБанк намагається стягнути з чоловіка заборгованість за кредитним договором, якого у нього не було.

Клієнти ПриватБанку повідомляють про шахрайські схеми, пов'язані з оголошеннями про матеріальну допомогу.

Цю інформацію зафіксовано в рішенні Довгинцівського районного суду Кривого Рогу.

Один із клієнтів ПриватБанку, натрапивши на таку інформацію в соціальних мережах, зателефонував за вказаним номером і дізнався про наявний борг за кредитом у ПриватБанку на суму 51 096 гривень.

Зазначається, що ПриватБанк намагається стягнути з чоловіка заборгованість за кредитним договором № б/н від 28.07.2007 року, яка на 13.12.2023 року становить 51 096 гривень. З цієї суми 42 824 гривні — це заборгованість за простроченим тілом кредиту, а 8 272 гривні — за простроченими відсотками.

Чоловік стверджує, що не отримував цих коштів. Нещодавно він побачив у соціальних мережах оголошення про матеріальну допомогу від ООН і вирішив зателефонувати за вказаним номером. Після того, як він надав номер своєї картки, йому сказали, що потрібно очікувати текстове повідомлення, яке потрібно буде озвучити. Коли наступного дня чоловік пішов зняти пенсію, виявилося, що з його картки зникли гроші. Після цього він звернувся до поліції зі скаргою на шахрайські дії невідомих осіб.

Суд задовольнив позов акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" і вирішив стягнути з чоловіка заборгованість за кредитним договором № б/н від 28.07.2007 року, яка на 13.12.2023 року становить 51 096 гривень. З цієї суми 42 824 гривні — це заборгованість за простроченим тілом кредиту, а 8 272 гривні — за простроченими відсотками.

Під час слухання справи суд зазначив, що відповідач не зміг довести, що списання коштів з його картки відбулося без його участі чи неналежних дій, які призвели до втрати його персональної інформації.

Суд також констатував, що чоловік проявив необачність, ввівши свої ідентифікаційні дані на шахрайському фішинговому сайті, що дало можливість зловмисникам отримати доступ до його приватної інформації. Таким чином, його дії сприяли незаконному використанню цієї інформації, що дозволило третім особам ініціювати платіжні операції з його рахунку.

Останні новини України:

Увесь час перебувала у лікарні: у клієнтки "ПриватБанку" забрали понад 10 тисяч після викрадення карток.

Клієнт ПриватБанку хотів зняти з картки долари, але одержав не всі гроші: "Видали 75% суми".

Ощадбанк не видав грошей: у відділенні банку заявили, що коштів немає.