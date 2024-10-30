Через год в Украине планируется введение обязательной накопительной пенсионной системы, которая принесет значительные изменения для всех граждан.

В Министерстве социальной политики отмечают, что перед этим необходимо оптимизировать единый социальный взнос (ЕСВ) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

На первом этапе реформы обязательные взносы будут поступать в планируемый Государственный накопительный фонд. Взносы составят 2% от единого социального взноса (ЕСВ). Таким образом, из общих 22% ЕСВ, 20% будут направляться в Пенсионный фонд, а остальные 2% — в новый накопительный фонд. Кроме того, предусмотрено отчисление 3% от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Это не критично в рамках всего государства, но будет направлено непосредственно на счет семье, которая потом тоже вернется в ту же экономику, но не в виде налога, а в виде инвестиционного ресурса", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

В отличие от солидарной системы, где все средства уходят в общий фонд, эти отчисления будут накапливаться на личных счетах.

Запуск второго уровня пенсионной системы намечен на 2026 год. После трех лет с начала накопительных взносов их можно будет переводить не только в государственный фонд, но и в частные пенсионные фонды.

В настоящее время документ обсуждается с Министерством финансов и международными партнерами, такими как МВФ и Всемирный банк, поэтому он еще не вынесен на общественное обсуждение, отметила министр.

Источник: Форбс.

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