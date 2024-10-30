В ходе суда обвиняемый отметил, что перенес несколько операций и требует еще одного хирургического вмешательства.

Черниговский суд рассмотрел дело местного жителя, пытавшегося избежать мобилизации, ссылаясь на сломанную ключицу.

Об этом свидетельствует приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, 11 августа 2023 г. он посетил Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для оформления выписки из квартиры, где его направили в военкомат.

В военкомате у мужчины изъяли военный билет и направили на медосмотр, во время которого был обнаружен консолидированный перелом правой ключицы. Несмотря на это, медицинская комиссия сочла его годным к службе и выдала повестку на 16 августа.

По словам обвиняемого, он предоставил врачам документы, подтверждающие состояние его здоровья, но их не учли. Он не явился в военкомат на назначенную дату, объясняя это тем, что не знал, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

В ходе суда обвиняемый отметил, что перенес несколько операций и требует еще одного хирургического вмешательства. Он искренне раскаялся и просил суд не назначать суровое наказание.

По решению суда мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины об уклонении от призыва во время мобилизации и приговорили к трем годам лишения свободы. В то же время, суд, руководствуясь статьей 75 УКУ, освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

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