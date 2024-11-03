Также обнаружено, что доплаты за борьбу с болезнями получали работники, не задействованные в этой деятельности.

В ходе аудита Одесской областной ветеринарной больницы было выявлено нарушение на сумму 1,3 млн гривен.

По данным Южного офиса Госаудитслужбы, администрация учреждения назначила премии работникам, не имевшим на это права.

В частности, больница незаконно выплатила 720 тыс. грн премий, используя средства из общего фонда вместо специального. Также обнаружено, что доплаты за борьбу с болезнями получали работники, не задействованные в этой деятельности, в частности, юристы, инженеры и бухгалтеры. Им было выплачено около 520 тысяч гривен.

По результатам проверки аудиторы составили административные протоколы на двух должностных лиц больницы, а материалы передали в правоохранительные органы.

К слову, недавно случай коррупции зафиксировали и на Львовщине. Там полицейский был задержан во время получения взятки в 3000 долларов, что было частью 4000 долларов, которые он требовал у военнообязанного мужчины.

За эти деньги правоохранитель обещал не доставить мужчину в территориальный центр комплектования для мобилизации. Если же мужчина не заплатит, то полицейский обещал таки отвезти в ТЦК. Суд избрал полицейскому наказание, в том числе, его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей на время расследования.

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Напомним, в воинской части разоблачили коррупционную схему, названы виновниками

Как сообщала Politeka, солдат приговорен к 7 годам тюрьмы.

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.