Этот суперлегкий рецепт домашней куриной шаурмы — классическое блюдо средиземноморской кухни, ее довольно быстро можно приготовить.

Приготовить куриную домашнюю шаурму гораздо проще, чем вы думаете, все, что вам нужно, это несколько минут времени на подготовку.

Как приготовить домашнюю шаурму? Для рецепта понадобится:

Армянский лаваш - 2 шт.

Пекинская капуста или листья салата - 100 г.

Куриное филе - 200 г.

Морковь по-корейски - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Свежий огурец - 2 шт.

Сыр - 100 г.

Соль, перец.

Замаринуйте курицу для шаурмы: положите курицу в большой пакет с застежкой-молнией вместе со всеми ингредиентами.

Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час или на ночь.

Положите курицу в смазанную маслом форму для выпечки и запекайте до золотисто-коричневого цвета и готовности.

Достаньте курицу из духовки и дайте ей постоять пару минут, прежде чем нарезать.

Как приготовить чесночный соус для домашней шаурмы?

Сметана - 4 ст. л.

Майонез - 1 ст. л.

Приправа карри.

Приправа хмели-сунели.

Чеснок - 1 зубчик.

Петрушка.

Можете использовать жирный греческий йогурт, чтобы чесночный соус для шаурмы получился более густым!

Как подавать домашнюю шаурму?

Лист лаваша разложить на столе, отступив от края 2 см смазать сбоку соусом. На соус положить капусту, затем мясо, смазать соусом, сверху положить овощи, по желанию творог.

Завернуть лаваш для домашней шаурмы, чтобы начинка не выпадала, скручивая в трубочку. Шаурму положить на горячую сухую сковороду и поджарить на 5 минут.

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