Приготовить куриную домашнюю шаурму гораздо проще, чем вы думаете, все, что вам нужно, это несколько минут времени на подготовку.
Как приготовить домашнюю шаурму? Для рецепта понадобится:
Армянский лаваш - 2 шт.
Пекинская капуста или листья салата - 100 г.
Куриное филе - 200 г.
Морковь по-корейски - 1 шт.
Помидор - 2 шт.
Свежий огурец - 2 шт.
Сыр - 100 г.
Соль, перец.
Замаринуйте курицу для шаурмы: положите курицу в большой пакет с застежкой-молнией вместе со всеми ингредиентами.
Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час или на ночь.
Положите курицу в смазанную маслом форму для выпечки и запекайте до золотисто-коричневого цвета и готовности.
Достаньте курицу из духовки и дайте ей постоять пару минут, прежде чем нарезать.
Как приготовить чесночный соус для домашней шаурмы?
Сметана - 4 ст. л.
Майонез - 1 ст. л.
Приправа карри.
Приправа хмели-сунели.
Чеснок - 1 зубчик.
Петрушка.
Можете использовать жирный греческий йогурт, чтобы чесночный соус для шаурмы получился более густым!
Как подавать домашнюю шаурму?
Лист лаваша разложить на столе, отступив от края 2 см смазать сбоку соусом. На соус положить капусту, затем мясо, смазать соусом, сверху положить овощи, по желанию творог.
Завернуть лаваш для домашней шаурмы, чтобы начинка не выпадала, скручивая в трубочку. Шаурму положить на горячую сухую сковороду и поджарить на 5 минут.
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