В условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные лица обязаны иметь при себе важный документ.

Во время военного положения военнообязанные граждане не смогут получить паспорт без военно-учетного документа, а также им будут недоступны другие административные услуги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные лица обязаны предоставлять свой военно-учетный документ в государственных и муниципальных учреждениях для получения различных услуг.

В частности, без военно-учетного документа граждане не смогут получить паспорт. Кроме того, им будут недоступны следующие услуги:

регистрация брака;

поступление в учебные заведения;

трудоустройство;

установление инвалидности через медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

Также военнообязанные граждане, находящиеся за границей, лишаются права на консульские услуги без военно-учетного документа, за исключением оформления удостоверения личности для возвращения в Украину.

Напомним, что возвращение повестки с отметкой о невручении станет основанием для "заочного" наложения штрафа и ареста счетов уклоняющихся от мобилизации лиц.

Эти изменения прописаны в законопроекте №12093, получившим 25 октября рекомендацию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности для утверждения в первом чтении.

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