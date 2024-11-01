Часть украинцев может потерять важные выплаты – Министерство социальной политики раскрыло детали о новой реформе социального страхования.

В Украине вскоре заработает новая реформа социального страхования под названием єПотенціал, которая вводит три новых статуса трудоспособности для определения права на социальные выплаты.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Реформа предполагает значительную трансформацию системы социального страхования, с целью эффективной поддержки людей, которые получили травмы или серьезные заболевания, а также восстановление их способности к активной жизни.

Законопроект предусматривает разграничение понятий "инвалидность" и "трудоспособность", создавая три новых статуса, определяющих форму и объем поддержки:

Полное устойчивое ограничение трудоспособности – автоматические ежемесячные выплаты для людей, полностью утративших способность к труду и не могут самостоятельно обеспечивать себя.

Частичное ограничение трудоспособности – для лиц, имеющих определенный потенциал к труду, но нуждающихся в помощи в обучении или трудоустройстве. Выплаты будут производиться при условии активного трудоустройства или участия в программах адаптации.

Трудоспособные лица – этот статус предоставляется людям, которые могут самостоятельно работать и обеспечивать свои потребности, а значит, не нуждаются в социальных выплатах.

Таким образом, государство внедряет вариативный подход, при котором выплаты будут направлены только на тех, кто нуждается в финансовой поддержке. Реформа внедряет платформу Потенциал – инновационную систему социального страхования, которая объединит социальные и медицинские услуги с помощью цифровых инструментов.

Эта система позволит прозрачно и быстро сопутствовать каждому случаю, уменьшая бюрократию и облегчая процесс получения помощи. Через платформу граждане могут подавать документы на реабилитацию, страховые выплаты, получать консультации и регистрироваться на программы трудоустройства.

Одним из революционных аспектов является отказ от традиционной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в пользу оценки состояния здоровья мультидисциплинарными командами, которые будут использовать цифровые инструменты для более объективной оценки.

Для тех, кто полностью потерял трудоспособность, планируется увеличение страховых выплат. Людям, частично восстановившим здоровье, будут предложены бесплатные лекарства, реабилитационные средства, профессиональное переобучение и социальные услуги. Реформа также предусматривает:

Удлиненный оплачиваемый период реабилитации – отпуск по восстановлению здоровья может длиться до года.

Увеличение выплат при реабилитации – новый больничный обеспечит реабилитационные выплаты в размере 70% до 100% средней зарплаты.

Сохранение рабочего места – работники, нуждающиеся в длительной реабилитации, не могут быть уволены, даже если их нетрудоспособность превышает четыре месяца.

Реформа также обеспечивает сохранение действующих социальных гарантий для лиц с инвалидностью, включая пенсии и ежемесячную поддержку, что подчеркивает, что целью является улучшение социальной поддержки.

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