Это также повлияет на некоторые виды пенсионных выплат и надбавок, которые зависят от прожиточного минимума и зарплаты.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, утвержденному Кабинетом Министров, прожиточный минимум и минимальная заработная плата останутся на том же уровне, что и раньше.

Стало известно, какой будет минимальная пенсия в 2025 году.

В 2025 году минимальная пенсия в Украине не изменится и составит 2361 грн. Это также повлияет на некоторые виды пенсионных выплат и надбавок, которые зависят от прожиточного минимума и зарплаты.

Минимальная заработная плата в 2025 году останется на уровне 8 000 грн, а прожиточный минимум – 2 920 грн в месяц. В результате этого государственная социальная помощь для людей с инвалидностью также не возрастет, поскольку ее размер напрямую связан с прожиточным минимумом.

Правительство обещает провести индексацию пенсий в марте 2025 года, подобно реализованным в 2024 году. Это означает, что реальный размер минимальной пенсии увеличится. Вероятно, что индексация составит не более 13%, хотя в 2024 году обещанное повышение на 13% фактически составило всего 8%, как сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Также в 2025 году продлится параметрическая пенсионная реформа, предусматривающая ежегодное увеличение требований к страховому стажу для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Для ухода на пенсию в 60 лет в 2024 году нужно будет иметь не менее 31 года стажа, а в 2025 году это требование возрастет до 32 лет. В последующие годы, к 2028 году, требования к стажу продолжат расти на один год.

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