Боль в горле - один из тех симптомов, которые встречаются чуть ли не чаще всего, поэтому доктор Евгений Комаровский рассказал, как лечить горло.

Об этом доктор Комаровский сообщил в своем youtube-канале.

Доктор Комаровский добавил, что нет человека у которого никогда в жизни горло не болело.

Горло может заболеть в силу определенного воздействия физических и химических факторов, например, термические и химические ожоги или реакция на длительное дыхание сухим и теплым воздухом.

Боль в горле чаще всего связана с вирусными и бактериальными инфекциями.

Боль в горле, по словам доктора Комаровского, сочетается как правило с другими признаками вирусной инфекции: насморк или заложенность носа, кашель, умеренное повышение температуры при бактериальных инфекциях.

К счастью, у нас есть огромные возможности помочь себе облегчить состояние с помощью препаратов местного действия.

То есть препаратов, которые действуют непосредственно в полости рта - эти препараты в огромном количестве есть в аптеке, в самых разнообразных лекарственных формам.

При боли в горле могут быть леденцы, всякие пастилки для рассасывания растворы для полоскания самые разнообразные, которые продаются в аптеке.

Важно понимать, антибиотики местного назначения не имеют никакого отношения к лечению вирусных инфекций, то есть они в принципе при вирусных инфекциях противопоказаны.

В ситуации когда антибиотики применяются для лечения бактериальных инфекций - никогда не рекомендуется их местное применение.

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