Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, что может помочь лечить кашель в домашних условиях, есть несколько простых рекомендаций.

Об этом Комаровский рассказал в своем youtube-канале.

По словам Комаровского важно понимать, что кашель - это способ очистки дыхательных путей, если нечто пыль аллерген вирус раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, это раздражение активизирует центр кашля в мозгах, который даёт команду кашлять.

Начинают сокращаться бронхи и таким образом слизь или то что мешает нашему дыханию поднимается вверх и освобождает дыхательные пути.

Также доктор Комаровский назвал причины, которые есть можно разделить на две группы причины: инфекционные и причины неинфекционные.

По словам Комаровского, есть причины постоянного кашля: причина номер один: параметры воздуха в комнате, где живёт ребёнок или взрослый.

Если в доме сухой и тёплый воздух, он приводит к пересыхании слизистых оболочек.

Есть алгоритм действий универсальный, то что может помочь или не помешать практически всегда при лечении кашля в домашних условиях.

Прежде всего обильное питьё, чем больше Вы пьёте, чем больше пьёт ребёнок тем жиже мокрота, тем легче её откашлять.

Доктор Комаровский добавил, что никогда не помешает оптимизация параметров воздуха, которым дышит ребёнок - оптимальная влажность 40 ти 50%, оптимальная температура 18 -22°, в спальне ниже 20 плюс и тёплая пижама.

Далее солевые капли в нос, чтобы убрать из накопившуюся слизь, промыть нос солевыми растворами, также универсальная рекомендация для детей старше 2 лет на ночь что-то тёпленькое.

Тёплое молочко с густым мёдом, мёд желательно медленно-медленно рассасывать в полости рта, запивая тёплым молочком.

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