У пенсионера есть 10 дней, чтобы сообщить об этом Пенсионному фонду, что может повлиять на размер пенсии.

Пенсионные выплаты в Украине зависят от разных факторов, в том числе от трудоустройства пенсионера.

Если лицо на пенсии начало работать, оно обязано сообщить об этом Пенсионному фонду.

Пенсионеры, продолжающие работать, могут потерять до 20% своей пенсии, если не информируют ПФУ об изменениях в своем статусе. Важно помнить, что сообщение должно быть подано в течение 10 дней с момента трудоустройства или увольнения.

Кроме того, уведомление об увольнении может привести к повышению пенсии благодаря дополнительным начислениям. Пенсионный фонд подчеркивает, что несвоевременное или неуведомление о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности может привести к незаконным выплатам, которые нужно будет вернуть.

Компенсация лишних выплат может производиться двумя способами: Пенсионер может добровольно вернуть чрезмерно выплаченные средства. ПФУ будет содержать до 20% от пенсии ежемесячно, пока не будет погашена вся сумма.

Напомним, в Украине через год планируется введение обязательной накопительной пенсионной системы, которая принесет значительные изменения всем гражданам.

На первом этапе реформы обязательные взносы будут поступать в планируемый Государственный накопительный фонд. Взносы составят 2% от единого социального взноса (ЕСВ).

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