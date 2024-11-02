Большинство парламентариев пенсионного возраста получают около 20 тыс. грн пенсии, но у самого богатого пенсия в разы больше.

В Украине народные депутаты выходят на пенсию на тех же условиях, что и все граждане - большинство парламентариев пенсионного возраста получают около 20 тыс. грн пенсии.

СМИ узнали суммы и имя самого богатого пенсионера в Раде.

Богатейший пенсионер в Верховной Раде получает 186,9 тыс. грн ежемесячно, однако эта сумма связана с его статусом судьи в отставке.

Народный депутат Александр Фельдман в прошлом году задекларировал пенсию в размере 16,5 тыс. грн., а его зарплата в качестве парламентария составила 36,8 тыс. грн. Его коллега Антон Киссе получил среднюю зарплату в 15,1 тыс. грн, тогда как доход от Верховной Рады составил 55,9 тыс. грн в месяц.

Галина Герега, депутат и одна из самых богатых женщин Украины, получила 251,1 тыс. грн пенсии за год, что в среднем равняется 20,9 тыс. грн в месяц. Народный депутат Сергей Мерега имеет пенсию 18 тыс. грн. в месяц, а его ежемесячная зарплата составляла 53,4 тыс. грн. Сергей Ларин в 2023 году задекларировал пенсию в размере 244,9 тыс. грн, что составляет около 20,4 тыс. грн ежемесячно.

Самая высокая пенсия среди народных депутатов принадлежит Василию Нимченко ("Оппозиционный блок"), ранее бывший судьей Конституционного суда, и поэтому получает пожизненное содержание. В прошлом году его средняя пенсия составила 186,9 тыс. грн. в месяц. Следует отметить, что это не самая большая пенсия среди судей в отставке.

Средняя пенсия в Украине за последние три месяца выросла примерно на 73 грн. и достигла 5816 грн. В январе 2024 украинцы получали в среднем 5385 грн. За весь период полномасштабной войны средняя пенсия выросла с 3991 до 5816 грн, что составляет прирост в 45,7%, в то время как кумулятивная инфляция за это время составила 35,5%. Этот рост имеет целью компенсировать подорожание товаров и услуг.

Источник: OBOZ.UA.

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