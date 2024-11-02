По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), некоторые пенсионеры имеют право на специальную доплату к пенсии.

Украинским пенсионерам доступны различные надбавки и доплаты к пенсии, в частности, специальная помощь для тех, кто имеет ухудшенное состояние здоровья.

Об этом сообщили в ПФУ.

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), некоторые пенсионеры имеют право на специальную доплату, предназначенную для лиц, нуждающихся в постороннем уходе.

Эта доплата регулируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и соответствующими правительственными решениями.

Чтобы получить эту доплату, пенсионер должен удовлетворять нескольким критериям: Возраст — более 80 лет; Наличие пенсии по возрасту; Потребность в уходе от посторонних лиц, в том числе социальных работников.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что составляет 944 гривны. Для получения этой помощи пенсионер должен обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и подтверждающими документами. Доплата предоставляется только гражданам, которые проживают самостоятельно.

Напомним, в Украине через год планируется введение обязательной накопительной пенсионной системы, которая принесет значительные изменения всем гражданам. На первом этапе реформы обязательные взносы будут поступать в планируемый Государственный накопительный фонд. Взносы составят 2% от единого социального взноса (ЕСВ).

Последние новости в Украине:

Потеря пенсий в 2025 году: часть украинцев больше не получит свои выплаты.

В Украине возник кадровый голод: в Кабмине рассказали, что будут делать с аномалией на рынке труда.

Украинцам пообещали еще один перерасчет пенсий: в Минсоци раскрыли детали масштабной реформы.