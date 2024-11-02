По словам доктора Евгения Комаровского, главная задача лечения насморка - не дать слизи засохнуть.

Поэтому увидели первые симптомы насморка и должны - тут же на них правильно отреагировать, сообщил доктор Евгений Комаровский в свеом Ютюб-канале.

Как мы можем не дать засохнуть слизи в носу при насморке?

Первое воздух до температура и влажность температура желательно не выше 20, при этом никто не мерзнет - это очень важно.

То есть лишний свитерок, но снижаем температуру как снижаем не открытой форточкой, а закрытым радиатором отопления - это очень важно при насморке.

Хотя конечно же эпизодически проветривание нужно и второе - увлажняем воздух, двумя способами увлажняем воздух, увлажнителем, например, или моем полы или пшика им пульверизатором.

Второе, что нужно сделать по словам Комаровского - увлажняем слизистые оболочки носа при насморке - солевыми растворами или покупаем готовые или делаем сами: чайная ложка соли на литр воды и капаем регулярно.

Комаровский добавил, что люди к сожалению не могут вовремя остановиться, потому что возникает зависимость от этих лекарств при насморке.

Если нам помогает высмаркиваться, если насморк не мешает дышать - зачем использовать лекарство?

Но если впереди ночь и нос не дышит вообще - мы будем дышать сухой и теплой комнате, куда деваться. Поэтому сосудосуживающие капли очень эффективны.

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