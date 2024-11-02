В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год, представленном правительством на рассмотрение Рады, предусмотрена остановка выплат для двух категорий получателей.

В 2024 году некоторые украинцы могут остаться без пенсионных выплат. Кабинет министров намерен оптимизировать расходы бюджета и эти меры могут повлиять на пенсионные выплаты.

Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".

В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год, представленном правительством на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрена остановка выплат пенсий для двух категорий получателей.

В частности, пенсии могут "заморозить" для:

Лиц, получивших статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года, если на их банковских счетах не было движения средств в течение последних 12 месяцев.

Лица, также получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, если они не прошли обязательную идентификацию вовремя.

Если парламент примет этот законопроект, выплаты указанным категориям пенсионеров больше не будут начисляться. Для возобновления выплат нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в региональное управление Пенсионного фонда.

Напомним, в Украине через год планируется введение обязательной накопительной пенсионной системы, которая принесет значительные изменения всем гражданам. На первом этапе реформы обязательные взносы будут поступать в планируемый Государственный накопительный фонд. Взносы составят 2% от единого социального взноса (ЕСВ).

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