Медицинское освидетельствование ему не проводили, однако он сообщил о своих заболеваниях, в частности врожденный порок сердца, психические расстройства и пребывание на учете у нарколога.

Сотрудник территориального центра комплектования неправильно заполнил документ для мужчины, что стало основанием для оправдания последнего по делу об уклонении от мобилизации .

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, мужчина, находившийся в пункте сбора военнообязанных, был признан годным к службе после ВЛК. Он подписал контрольный талон мобилизационного распоряжения и был включен в команду для отправки в воинскую часть.

Однако на определенную дату и время, указанные в повестке, мужчина якобы не явился без уважительных причин, из-за чего его действия квалифицировали по ст. 336 УК Украины как уклонение от призыва при мобилизации.

Во время судебного заседания обвиняемый возразил свою вину, объяснив, что 26 февраля 2022 года вернулся из Киева в родное село Топчино. Во время посещения магазина его задержала полиция и доставила в пункт сбора, где присутствовала военно-врачебная комиссия.

Медицинское освидетельствование ему не проводили, однако он сообщил о своих заболеваниях, в частности врожденный порок сердца, психические расстройства и пребывание на учете у нарколога. Считая себя непригодным к службе, мужчина получил разрешение выйти и появиться на следующий день, хотя ему не указали время и не предоставили письменное уведомление. Мобилизационное распоряжение он не получал и не подписывал, а также не составлял акт об отказе от получения повестки.

Решение суда

Суд оправдал мужчину, поскольку в мобилизационном распоряжении не было указано конкретное время, до которого он должен был явиться в ТЦК. Подпись в контрольном талоне есть, но отсутствует дата и время ее получения.

Суд отметил, что процедуру вызова лица и вручение мобилизационного распоряжения нарушили. Было установлено, что сотрудники ТЦК допустили ошибку при заполнении мобилизационного документа, а также не составили акта об отказе мужчины от получения повестки.

Следовательно, отсутствуют доказательства, что мужчина был должным образом информирован о времени и месте отправки, как и доказательства отказа в получении повестки.

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