В случае, если таких родственников нет, все невыплаченное денежное довольствие передается другим наследникам в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.

Все деньги , начисленные военнослужащему к моменту его гибели, переходят в его семью.

Такую информацию предоставило Министерство обороны Украины.

Кто в первую очередь имеет право на выплаты после гибели военного

В первую очередь на денежную помощь и дополнительные выплаты претендует супруга (супруг) погибшего.

Выплата денежного довольствия, начисленного ко дню гибели, осуществляется воинской частью в пользу жены (супруга) погибшего, им также принадлежит единовременная дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен.

Другие наследники

Если у погибшего не осталось жены (супруга), то средства получают совершеннолетние дети, законные представители, иждивенцы или родители военного.

В случае, если таких родственников нет, все невыплаченное денежное довольствие передается другим наследникам в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам начали поступать компенсации по программе "Национальный Кэшбэк" за сентябрь, но некоторые клиенты Сбербанка жалуются на отсутствие обещанных средств.

Главный офис Сбербанка пояснил, что начисление "Национального кэшбека" осуществляется через приложение "Действие", поэтому для уточнения сроков выплат следует обратиться к технической поддержке этого приложения.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.