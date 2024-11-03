В Тернопольской области суд приговорил мужчину, который с марта 2022 года избегал мобилизации после получения повестки.
Эта информация содержит приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
На судебном заседании мужчина отрицал свою вину, утверждая, что не имеет боевого опыта и не служил в армии. Он пояснил, что в марте 2022 года получил повестку от военных, прошел медицинскую комиссию, которая сочла его годной для службы. В октябре он получил новую повестку, в которой требовалось явиться в Кременецкий РТЦК 19 октября 2022 года, но не появился, считая, что из-за плохого здоровья не может служить.
Мужчина отметил, что перенес два сотрясения мозга и лечился в психиатрическом заведении, не соглашаясь с выводом военно-врачебной комиссии о своей пригодности. Однако он не обжаловал это решение и не предоставил никаких документов, подтверждающих его лечение.
Приговор суда
После рассмотрения всех материалов дела суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Ранее Politeka также писала о том, что в Киеве расследуют трагедию с мужем. Он скончался через неделю после мобилизации.
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Как сообщала Politeka, солдат приговорен к 7 годам тюрьмы.
Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.