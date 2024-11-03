По словам военного, банк не раскрывает условия программы, что может приводить к проблемам для клиентов.

Военные выражают недовольство из-за неверных сведений в ПриватБанке о сервисе "Слава Героям".

С соответствующей жалобой выступил один из военнослужащих на портале Минфин.

Он сообщил, что получил отрицательный опыт при использовании депозитных услуг ПриватБанка. В частности, речь идет о программе для бойцов, которые проходят службу и получают зарплату. По словам военного, банк не раскрывает условия программы, что может приводить к проблемам для клиентов, в частности, это касается лимита на пополнение депозита за день.

"Вчера я два раза пополнил вклад на небольшую сумму, но когда пришло время погашения за ОВГЗ, я попытался пополнить его в третий раз на допустимую сумму по условиям договора. Однако приложение "Мои сбережения" сообщило, что я превысил суточный лимит. Я начал искать эту информацию в договоре, но такой информации не оказалось!" — возмущается военный.

Он также привел данные с сайта ПриватБанка, согласно которым отмечено возможность пополнения вклада до достижения максимальной суммы. Однако информация об ограничениях на количество пополнений за день не найдена.

"Почему банк скрывает эту информацию от клиентов? Почему это не прописано в договоре или на сайте? Учитывая, что проценты начисляются со следующего дня после пополнения, я упустил возможность заработать, поскольку не смог пополнить вклад 30.10.2024 из-за неосведомленности банка" , – подчеркивает клиент.

Он также отметил, что упустил шанс на заработок от 31.10.2024 из-за неизвестности об условиях пополнения. "Вы вовремя содрали с меня 500 гривен за депозитарные услуги с ОВГЗ, но как я могу доверять вам дальше?" – отметил он в жалобе.

В ответ на жалобу банк пообещал проверить информацию и связаться с клиентом после рассмотрения ситуации.

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