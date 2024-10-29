В ПриватБанку зазначили, що аналогічні правила стосуються карток, які залишені в терміналах.

ПриватБанк повідомив, що вилучені або забуті картки в його банкоматах не повертаються власникам, навіть якщо картка була видана іншим банком.

Цю інформацію представники банку оприлюднили на порталі "Мінфін". Там також розповіли, що потрібно робити, коли банкомат забрав банківську картку.

В ПриватБанку зазначили, що аналогічні правила стосуються карток, які залишені в терміналах. У таких випадках необхідно звернутися до свого банку для відновлення картки.

"Вилучені або залишені в банкоматах та терміналах картки не повертаються. Щоб відновити картку, вам потрібно звернутися до банку, що її видав," — йдеться в повідомленні ПриватБанку.

Клієнти ПриватБанку мають можливість продовжувати користуватися карткою, термін дії якої закінчується, різними способами. Зокрема, картку можна перевипустити:

у будь-якому відділенні банку;

з доставкою по Україні чи за кордон.

Також доступна можливість оформлення миттєвої Digital-карти ПриватБанку в системі "Приват24". Для цього потрібно:

Перейти до розділу "Всі картки";

Натиснути "Додати";

Вибрати "Digital картка".

"З цією картою ви зможете здійснювати оплати в магазинах за допомогою смартфона, купувати онлайн та знімати готівку з банкоматів ПриватБанку," — додали у ПриватБанку.

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