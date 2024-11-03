Согласно прогнозам синоптиков, со следующей недели температура заметно снизится, что приведет к необходимости принятия более серьезных мер по балансировке энергосистемы.

В связи с прогнозируемым понижением температуры , в Украине могут начать действовать почасовые графики отключения электроэнергии уже со следующей недели.

Падение средней температуры в октябре уже привело к значительному росту потребления энергии.

Член наблюдательного совета компании "Центрэнерго" Владимир Величко отметил, что пик погрузки теперь наблюдается в 19:10, тогда как раньше это происходило в 20:00.

Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура заметно снизится. Это приведет к необходимости принятия более серьезных мер по балансированию энергосистемы, в частности, аварийной помощи со стороны соседних стран. Однако сначала энергетики должны максимально использовать свои ресурсы. Если НЭК "Укрэнерго" не сможет обеспечить баланс, могут быть введены графики отключений.

Величко также подчеркнул, что снижение температуры увеличит спрос на электроэнергию в европейских странах, что, в свою очередь, повысит цены на энергию из-за уменьшения доли возобновляемых источников.

Это может осложнить коммерческий импорт электроэнергии в Украину из-за ограничений на спотовом рынке, известных как прайс-кепы.

На сегодняшний день энергетический регулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов с целью их увеличения, поддерживаемой большинством участников рынка. Однако некоторые предлагают их вообще упразднить. Этот вопрос болезненный для потребителей, но важно понимать, что без повышения прайс-кепов коммерческий импорт электроэнергии станет недоступным, особенно во время резкого похолодания, — отмечает эксперт.

Относительно подготовки "Центрэнерго" к зимнему сезону, Величко сообщил, что продолжаются ремонтные работы, а также планируется подключение к энергосистеме около 1 гигаватта новых мощностей.

Источник: "Интерфакс-Украина"

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