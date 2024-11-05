Мать также предоставила документы, подтверждающие, что с 2002 года дочь лечилась в Одесском областном медцентре психического здоровья.

Мать клиентки Ощадбанка подала иск с требованием отменить ипотечное соглашение в 50 тысяч долларов, аргументируя это психическим состоянием своей дочери.

Об этом идет речь в решении Киевского районного суда Одессы.

Проживающая в Одессе женщина обратилась в банк с просьбой расторгнуть ипотечный контракт. Она утверждала, что ее дочь, когда заключала сделку, страдала психическим заболеванием, что делало невозможным осознание ее действий.

12 июня 2007 года был подписан кредитный договор с АО "Ощадбанк", согласно которому клиентка получила 50 тысяч долларов на покупку квартиры и обязалась вернуть ссудную сумму в соответствии с условиями сделки.

Мать также предоставила документы, подтверждающие, что с 2002 года дочь лечилась в Одесском областном медцентре психического здоровья с диагнозом "параноидная шизофрения, безэмиссионное течение".

В связи с невыполнением условий сделки банк подал иск в суд для взыскания долга.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении, поскольку оказалось, что клиентка сама выступала поручителем по ипотечному кредиту. Договор был заключен 12 июня 2007 года, и на тот момент никаких возражений по его заключению у него не возникало.

Кроме того, она работала бухгалтером на предприятии ЧП "Югтехстрой" и в другой компании как помощник бухгалтера, что свидетельствует о ее осознанности и отсутствии заболеваний, мешающих подписанию договора.

"На момент заключения кредитного договора женщина не была признана недееспособной, а экспертизы, которые должны были быть проведены при рассмотрении дела, не состоялись из-за неоплаты со стороны истицы. В таких условиях суд отказал в удовлетворении иска к публичному акционерному обществу 'Государственный сберегательный банк Украины' о признании кредитного и ипотечного договора недействительным", - говорится в вердикте.

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