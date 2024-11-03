Правоохранители задержали подозреваемого при получении им очередного перевода на 30 тысяч гривен.

Служба безопасности Украины задержала жителя Черкасщины, обманом пытавшегося выманить деньги у жены украинского защитника.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Когда мошенник не достиг желаемого, он перешел к прямым угрозам, обещая убить ее ребенка.

Следователи установили, что задержанному 28 лет. Он обещал родственникам пропавших без вести украинских военных вернуть их домой, но потребовал оплату за «услуги». Обнаружив одну из пострадавших, мошенник заверил ее, что ее муж в плену, и требовал от женщины несколько денежных переводов.

"Уязвимая женщина несколькими траншами пересказала ему более 160 тысяч гривен. Однако, когда она начала сомневаться, мужчина начал угрожать", - рассказали в СБУ. Боясь потерять прибыль, рэкетир пригрозил физической расправой над женщиной, ее мужем и их ребенком.

Правоохранители задержали подозреваемого при получении им очередного перевода на 30 тысяч гривен.

Следствие также выяснило, что злоумышленник искал информацию о семьях пропавших без вести военных на тематических форумах, где родственники обсуждали поиски близких.

Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильные телефоны с поличным и банковские карточки, на которые поступали средства.

Задержанному выдвинули подозрение в вымогательстве в особо крупных размерах в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Отмечаем, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции государственных органов! Если вы или ваши знакомые стали жертвами подобных требований, обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 067 650-83-32 +38 098 087-36 -01 или на united.centre.ssu@gmail.com ," – предостерегают в СБУ.

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