Украинцы, работавшие на работах по снижению профессиональной трудоспособности, могут выйти на пенсию в возрасте 50-55 лет для мужчин и 45-50 лет для женщин.

Украинцы, работавшие на должностях, где возможно снижение профессиональной трудоспособности, могут оформить пенсию по выслуге лет.

Как сообщает ПФУ, это касается конкретных категорий лиц.

Для выхода на пенсию по выслуге лет мужчины должны достигнуть возраста 50-55 лет, а женщины – 45-50 лет.

Пенсия по выслуге лет доступна для таких профессий:

диспетчеры, управляющие воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации,

бортпроводники,

работники железнодорожного транспорта и метрополитена,

специалисты, занятые в полевых геологоразведочных работах,

работники лесозаготовок и лесосплава,

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах,

члены плавсостава морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Есть специальности, для которых необходимо иметь определенный стаж:

для артистов – от 20 до 35 лет стажа творческой деятельности,

для работников авиации и летно-испытательного состава: мужчинам – от 25 лет (на 01.04.2015) до 26 лет 6 месяцев (на 11.10.2017), женщинам – от 20 до 21 года 6 месяцев в те же сроки,

для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет (на 01.04.2015) до 26 лет 6 месяцев (на 11.10.2017),

для спортсменов – не менее 25 лет, в том числе не менее 6 лет в составе сборных команд Украины.

Военнослужащие имеют право на пенсию по выслуге лет после завершения службы, независимо от возраста, если на момент увольнения у них есть не менее 25 календарных лет выслуги.

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